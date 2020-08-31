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  3. 31 Ağustos 2020 00:16

Galatasaray'ın orta saha listesi belli oldu!

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, 12 Ağustos'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmiş ve yeni sezon hazırlıklarına resmen başlamıştı.

Galatasaray'ın orta saha listesi belli oldu!

Gerek harcama limiti gerekse Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında önceliği bonservisi elinde ve maliyeti düşük isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda kadrosuna 5 ismi takviye etmişti.

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Galatasaray'ın orta saha listesi belli oldu!

Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi katan Cimbom, ayrıca sözleşmesi biten Ryan Donk'la da 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.

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Galatasaray'ın orta saha listesi belli oldu!

Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmesi bitmesi ve kaptan Selçuk İnan'ın aktif futbol kariyerine son verip teknik ekibe katılması sebebiyle orta saha bölgesinde eksikliği olan Galatasaray, bu bölgeye transfer yapmak için harekete geçti.

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Galatasaray'ın orta saha listesi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz de kulübün televizyonundan taraftarlara seslenmiş ve "Taraftarımızın da bizden bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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