Galatasaray'ın orta saha listesi belli oldu!
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, 12 Ağustos'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmiş ve yeni sezon hazırlıklarına resmen başlamıştı.
Gerek harcama limiti gerekse Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında önceliği bonservisi elinde ve maliyeti düşük isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda kadrosuna 5 ismi takviye etmişti.
Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi katan Cimbom, ayrıca sözleşmesi biten Ryan Donk'la da 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.
Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmesi bitmesi ve kaptan Selçuk İnan'ın aktif futbol kariyerine son verip teknik ekibe katılması sebebiyle orta saha bölgesinde eksikliği olan Galatasaray, bu bölgeye transfer yapmak için harekete geçti.