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  3. 14 Şubat 2021 21:54

Galatasaray'ın penaltı pozisyonu sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı Süper Lig'in 25. haftasında 2-1'le mağlup etti. Maçta tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Galatasaray'ın penaltı pozisyonu sosyal medyayı salladı

Türk Telekom Stadı'nda yağan kar nedeniyle zor şartlar altında oynanan maçın 52. dakikasında konuk ekip Kasımpaşa penaltı bekledi.

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Galatasaray'ın penaltı pozisyonu sosyal medyayı salladı

Mücadele 1-1 eşitlikle devam ederken Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem Aktürkoğlu'yla girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.

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Galatasaray'ın penaltı pozisyonu sosyal medyayı salladı

Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından Kasımpaşalı futbolcular hakem Erkan Özdamar'a penaltı itirazında bulundu.

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Galatasaray'ın penaltı pozisyonu sosyal medyayı salladı

Pozisyon bir süre VAR'dan kontrol edilse de hakem Özdamar'a herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

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