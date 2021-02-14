Galatasaray'ın penaltı pozisyonu sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı Süper Lig'in 25. haftasında 2-1'le mağlup etti. Maçta tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.
Türk Telekom Stadı'nda yağan kar nedeniyle zor şartlar altında oynanan maçın 52. dakikasında konuk ekip Kasımpaşa penaltı bekledi.
Mücadele 1-1 eşitlikle devam ederken Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem Aktürkoğlu'yla girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.
Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından Kasımpaşalı futbolcular hakem Erkan Özdamar'a penaltı itirazında bulundu.