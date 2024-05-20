Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar
Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı kritik derbinin ardından Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ın sahasının ortasında bayrak açtı.
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe takımı Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi.
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Sarı-lacivertli takım soyunma odasına girdikten bir müddet sonra tekrar sahaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan deplasman takımı taraftarları stattaydı.
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Fenerbahçe takımı soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarı ile kutladı. Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı.
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