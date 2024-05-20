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Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı kritik derbinin ardından Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ın sahasının ortasında bayrak açtı.

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar - Resim: 1
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Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar - Resim: 2

Fenerbahçe takımı Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi. 

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Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar - Resim: 3

Sarı-lacivertli takım soyunma odasına girdikten bir müddet sonra tekrar sahaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan deplasman takımı taraftarları stattaydı.

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Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar - Resim: 4

Fenerbahçe takımı soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarı ile kutladı. Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı.

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