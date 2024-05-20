Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar

Fenerbahçe takımı soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarı ile kutladı. Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı.