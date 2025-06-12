Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, İstanbul'a geldi

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Galatasaray, bu kapsamda Alman futbolcu Leroy Sane ile anlaştı. İngiltere'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Sane'yi, sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alman futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Leroy Sane, "Atmosfer beni çok etkilemişti. Çok gürültülü bir ortam vardı. Kararımda etkili oldu. Bir an önce Galatasaray taraftarı önünde ilk maçıma çıkmak çok sabırsızlanıyorum. Birçok teklif vardı, Galatasaray beni çok etkiledi. Hem atmosfer hem kulübün büyüklüğü hem de beni çok istemeleri, bana çok ilgi göstermeleri çok etkiledi. O yüzden Galatasaray'a gelmem konusunda emin bir şekilde kararımı verdim. Başkanımız Dursun Özbek, Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Abdullah Kavukcu'ya beni buraya getirdikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.