Galatasaraylı Marcao'nun eşinden özür paylaşımı

'KEREM'İN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM'

Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek oluşturamadım. Öncelikle Kerem'in anne ve babasından özür diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, beni geliştiren başta Fatih hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var; bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil çünkü onlar da bunu hak etmiyor.