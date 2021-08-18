Galatasaraylı Marcao'nun eşinden özür paylaşımı
Süper Lig'de Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür dilerken, eşinden de bir paylaşım geldi.
Galatasaray'da Marcao krizi yaşanıyor. Giresunspor'u 2-0 yendikleri maçın 61. dakikasında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga gecenin olayı olmuştu. Marcao, Kerem'e önce kafa sonra da yumruk atmıştı.
MARCAO ÖZÜR DİLEDİ
Galatasaray'dan kadro dışı ve para cezası alacak olan Brezilyalı savunma oyuncusu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür diledi.
İŞTE MARCAO'NUN SÖZLERİ
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK CANIMI SIKIYOR'
'Herkese merhaba. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve bu yüzden beni affedemeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Biliyorum diyorum çünkü Galatasaray'ı ve bu taraftarı iyi tanıyorum. Asıl acısını çektiğim; kırmızı kart, maç oynayamama veya idari cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu, çok ağrıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor.
'KEREM'İN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM'
Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek oluşturamadım. Öncelikle Kerem'in anne ve babasından özür diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, beni geliştiren başta Fatih hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var; bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil çünkü onlar da bunu hak etmiyor.