Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması
Galataray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Al-Hilal'in 135 milyon euroluk teklifini kabul ettiği iddialarına yakın arkadaşı Buchi Laba noktayı koydu.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Nijeryalı gol makinası Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.
İtalyan basınında yer alan bir haberde, Osimhen'in Juventus'un teklifine ''Hayır'' cevabı verdiği iddia edildi. Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtildi.
Bu gelişmenin ardından Suudi ve Avrupa medyası, Osimhen'in Al-Hilal'den 3 yıl için 135 milyon euroluk teklif aldığı ve bu teklifi kabul ettiğini yazdı. Şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan Galatasaray taraftarı ise bu haberle adeta kahroldu.
OSIMHEN'İN ARKADAŞI YALANLADI
Nijeryalı futbolcunun yakın dostu olan Buchi Laba, Suudi Arabistan kulüplerinin Osimhen'i istediğini, ancak kendisinin bu teklifleri kabul etmeye hevesli olmadığını açıkladı.