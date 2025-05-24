Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması

Bu gelişmenin ardından Suudi ve Avrupa medyası, Osimhen'in Al-Hilal'den 3 yıl için 135 milyon euroluk teklif aldığı ve bu teklifi kabul ettiğini yazdı. Şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan Galatasaray taraftarı ise bu haberle adeta kahroldu.