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  4. Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması

Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması

Galataray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Al-Hilal'in 135 milyon euroluk teklifini kabul ettiği iddialarına yakın arkadaşı Buchi Laba noktayı koydu.

Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması - Resim: 1

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Nijeryalı gol makinası Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. 

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Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması - Resim: 2

İtalyan basınında yer alan bir haberde, Osimhen'in Juventus'un teklifine ''Hayır'' cevabı verdiği iddia edildi. Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtildi. 

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Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması - Resim: 3

Bu gelişmenin ardından Suudi ve Avrupa medyası, Osimhen'in Al-Hilal'den 3 yıl için 135 milyon euroluk teklif aldığı ve bu teklifi kabul ettiğini yazdı. Şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan Galatasaray taraftarı ise bu haberle adeta kahroldu. 

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Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması - Resim: 4

OSIMHEN'İN ARKADAŞI YALANLADI

Nijeryalı futbolcunun yakın dostu olan Buchi Laba, Suudi Arabistan kulüplerinin Osimhen'i istediğini, ancak kendisinin bu teklifleri kabul etmeye hevesli olmadığını açıkladı. 

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