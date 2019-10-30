Galatasaray'ın yıldızlarının çılgın gecesi taraftarı çıldırttı
Beşiktaş derbisinde 1-0 mağlup olan ve son haftalardaki kötü performansıyla tepki çeken Galatasaray’da oyuncuların eğlence görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da oyuncuların dün akşam bir mekanda eğlendiği görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da oyuncuların dün akşam bir mekanda eğlendiği görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Bir doğum günü partisi olduğu anlaşılan videolarda Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği görülüyor. Ortamda bulunan bazı kadınların Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde eğlenen kişiler arasında Donk, Babel ve Lemina'nın olduğu görülüyor.