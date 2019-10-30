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  3. 30 Ekim 2019 13:43

Galatasaray'ın yıldızlarının çılgın gecesi taraftarı çıldırttı

Beşiktaş derbisinde 1-0 mağlup olan ve son haftalardaki kötü performansıyla tepki çeken Galatasaray’da oyuncuların eğlence görüntüleri ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldızlarının çılgın gecesi taraftarı çıldırttı

Geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da oyuncuların dün akşam bir mekanda eğlendiği görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Galatasaray'ın yıldızlarının çılgın gecesi taraftarı çıldırttı

Geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da oyuncuların dün akşam bir mekanda eğlendiği görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Galatasaray'ın yıldızlarının çılgın gecesi taraftarı çıldırttı

Bir doğum günü partisi olduğu anlaşılan videolarda Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği görülüyor. Ortamda bulunan bazı kadınların Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde eğlenen kişiler arasında Donk, Babel ve Lemina'nın olduğu görülüyor.

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Galatasaray'ın yıldızlarının çılgın gecesi taraftarı çıldırttı

Bir başka görüntüde ise Donk'un elindeki nargile marpucu dikkat çekiyor.

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