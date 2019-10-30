Galatasaray'ın yıldızlarının çılgın gecesi taraftarı çıldırttı

Bir doğum günü partisi olduğu anlaşılan videolarda Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği görülüyor. Ortamda bulunan bazı kadınların Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde eğlenen kişiler arasında Donk, Babel ve Lemina'nın olduğu görülüyor.



