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  3. 18 Eylül 2018 19:20

Bale'den Loris Karius'a mesaj var !

Real Madrid'in dünya yıldızı futbolcusu Gareth Bale, Beşiktaşlı Loris Karius hakkında konuştu.

Bale'den Loris Karius'a mesaj var !

Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde finalinde hatalı goller yiyen Loris Karius hakkında konuştu.


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Bale'den Loris Karius'a mesaj var !

Karşılaşmanın ardından Karius'un yanına giderek Alman file bekçisini teselli eden Bale, "Maçtan sonra Karius'un yanına gittim ve ona sadece şunu söyledim; "Başını dik tut" ifadelerini kullandı.


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Bale'den Loris Karius'a mesaj var !

Bu arada Karius'un, Malatyaspor maçındaki başarılı performansıyla alkış aldı.


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Bale'den Loris Karius'a mesaj var !

Liverpool taraftarları başta sosyal medya olmak üzere tüm mecralarda videolar paylaşarak, özel mesajlar yolladı.


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