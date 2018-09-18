Bale'den Loris Karius'a mesaj var !
Real Madrid'in dünya yıldızı futbolcusu Gareth Bale, Beşiktaşlı Loris Karius hakkında konuştu.
Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde finalinde hatalı goller yiyen Loris Karius hakkında konuştu.
Karşılaşmanın ardından Karius'un yanına giderek Alman file bekçisini teselli eden Bale, "Maçtan sonra Karius'un yanına gittim ve ona sadece şunu söyledim; "Başını dik tut" ifadelerini kullandı.