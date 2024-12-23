Gecenin maçında gol yağmuru: 9 gol birden atıldı
İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında Tottenham, lider Liverpool'u konuk etti. 9 golün atıldığı mücadelede Liverpool, Tottenham'ı 6-3 mağlup etti.
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Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 23 ve 85. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Mac Allister, 45+1. dakikada Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda Mohamed Salah atarken, Tottenham'ın golleri ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Kulusevski ve 83. dakikada Solanke'den geldi.
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Bu sonuçla Liverpool 39 puanla liderliğini sürdürürken, Tottenham ise 23 puanla 11. sırada kaldı.
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Liverpool, ligdeki bir sonraki hafta Leicester City'yi konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak.
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