Genç kadın sporcu intihar etti

4 Kasım'da Instagram hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Brangefalt, “Sadece yürümek bana çok acı veriyor. Hastaneye gittim ve 20’den fazla kan testi/ekg/ bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum” yazmıştı.