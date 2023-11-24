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Genç kadın sporcu intihar etti

Kısa süre önce kalp ritim bozukluğu teşhisi alan 21 yaşındaki İsveçli atlet Emilia Brangefalt, intihar ederek yaşamına son verdi.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Genç kadın sporcu intihar etti - Resim: 1

Kısa bir süre önce kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki genç atlet Emilia Brangefalt, yaşadığı stresten dolayı intihar ederek yaşamına son verdi.

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Genç kadın sporcu intihar etti - Resim: 2

4 Kasım'da Instagram hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Brangefalt, “Sadece yürümek bana çok acı veriyor. Hastaneye gittim ve 20’den fazla kan testi/ekg/ bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum” yazmıştı.

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Genç kadın sporcu intihar etti - Resim: 3

Brangefalt, 2022 yılında Dünya Trail Şampiyonası’nda 3. olmuş ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

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Genç kadın sporcu intihar etti - Resim: 4

Henüz kariyerinin başında olan genç sporcunun intiharı sosyal medyada gündeme oturdu.

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