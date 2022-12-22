Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu; Süper Lig'e dönüyor
Dünya Kupası için verilen arada hem Süper Lig'e hazırlanan hem de Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe'de Aboubakar heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe forvet harekatına başlıyor. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, sarı-lacivertlilerin listesine girdi.
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Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde oynayan golcü oyuncu, Portekiz basınının haberine göre kulübü Al Nassr'dan ayrılmak istiyor.
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Takvim'in Portekiz basınından derlediği habere göre, Cristiano Ronaldo'nun adının Al Nassr ile anılması sonrası Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası dönüşü takımdan ayrılmaya karar verdiğini sayfalarına taşıdı.
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Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösteren Aboubakar'ın yeni bir maceraya atılmak için transfer ihtimalini değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Gazeteler, Aboubakar'ın rotasının Avrupa olacağını yazdı.
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