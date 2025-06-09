Gidecek mi, kalacak mı derken... Victor Osimhen tercihini yaptı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in tekliflerini reddeden Victor Osimhen'in kararını verdiği öne sürüldü.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken İtalyan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
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Al-Hilal'den üst üste aldığı astronomik tekliflerin tamamını reddeden Victor Osimhen, İtalyan basınına göre tercihini yaptı.
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NTV Spor'un İtalyan basını La Repubblica'dan aktardığı haberde; Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediğinin altı çizildi.
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Haberde Osimhen'in, İngiltere Premier Lig'in önemli bir takımından teklif almaması halinde tercihinin Galatasaray olacağı aktarıldı.
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