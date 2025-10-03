Goalball’da milliler namağlup çeyrek finalde

Beş maçta beş galibiyetle yoluna devam eden kadın milliler, rakip filelere 48 gol gönderirken sadece 12 gol yedi. Hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinleriyle göz dolduran ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.