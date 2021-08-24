Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti, Gökhan Gönül kabul etti
İzmit’te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüştü. Milli futbolcu, Can’ın kardeşi olduğunu kabul edip, "Can bizim kardeşimiz, 3 kardeştik 4 olduk, kalabalık aile iyidir" dedi.
İzmit’te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü.
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27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu.
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Telefonla programa katılan milli futbolcu Gökhan Gönül, Can’ın kardeşi olduğunu kabul etti.
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Milli futbolcu şöyle konuştu: “Can bizim kardeşimiz, annesi ve babası 3-4 gündür ona ulaşmaya çalışıyor."
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