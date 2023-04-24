Gol sevinci korkunç bitti; futbolcu ve taraftarlar ölümden döndü

15'şer dakikalık uzatmaların ilk yarısının 102. dakikasında gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Söğütsporlu Furkan Dumlu, topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı. Gol sonrası tüm futbolcular tribünlere koşarken, tribünlerden aşağı atlayan taraftarlar da büyük sevinç yaşadı. Bu esnada tribünler ile saha arasındaki polis güvenlik bariyerleri devrilince hem futbolcular hem de taraftar altında kaldı. Barikatlar kaldırılırken, şans eseri yaralanan olmadı.