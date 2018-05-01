  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Mayıs 2018 10:38

Gomis Çin yolcusu !

Çinden bir kulübün, Galatasaray'ın golcüsü Gomis için devreye girdiği iddia edildi.

Gomis Çin yolcusu !

Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Galatasaray'ın başarılı golcüsü Bafetimbi Gomis için resmen devreye girdiler... (Fanatik)

1/ 5
Gomis Çin yolcusu !

27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.

2/ 5
Gomis Çin yolcusu !

Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.

3/ 5
Gomis Çin yolcusu !

Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM