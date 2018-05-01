Gomis Çin yolcusu !

Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.