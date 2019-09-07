Gomis'ten flaş açıklama: ''Fenerbahçe'yi seviyorum ve...''
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in adı Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti...Golcü futbolcu yayıncı kuruluşa çok özel açıklamalar yaptı. .
Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde sergilediği etkili performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Falcao transferi ve Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"FATİH TERİM BENİM İÇİN FUTBOLUN EN BÜYÜK KARAKTERİ" "Fatih Terim benim için futbolun en büyük karakteri.