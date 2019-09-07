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  3. 07 Eylül 2019 00:15

Gomis'ten flaş açıklama: ''Fenerbahçe'yi seviyorum ve...''

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in adı Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti...Golcü futbolcu yayıncı kuruluşa çok özel açıklamalar yaptı. .

Gomis'ten flaş açıklama: ''Fenerbahçe'yi seviyorum ve...''

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde sergilediği etkili performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Falcao transferi ve Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Gomis'ten flaş açıklama: ''Fenerbahçe'yi seviyorum ve...''

beIN SPORTS'a konuşan Gomis'in açıklamaları şu şekilde;

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Gomis'ten flaş açıklama: ''Fenerbahçe'yi seviyorum ve...''

"FATİH TERİM BENİM İÇİN FUTBOLUN EN BÜYÜK KARAKTERİ" "Fatih Terim benim için futbolun en büyük karakteri.

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Gomis'ten flaş açıklama: ''Fenerbahçe'yi seviyorum ve...''

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruba düştü. Ama Fatih Terim yine büyüsünü yapacaktır"

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