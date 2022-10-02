Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynanan kökbörü final maçında Kazakistan, Kırgızistan’ı 4-3 mağlup etti.
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan ve Kırgızistan ekipleri karşı karşıya geldi.
1 / 10
Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin seyirci takip etti. Çekişmeli geçen maçta Kazakistan, Kırgızistan’ı 4-3 mağlup ederek, kökbörü oyununda şampiyon oldu.
2 / 10
Kazak seyirciler skora sevinirken, bazı Kırgız seyirciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.(DHA)
3 / 10
4 / 10