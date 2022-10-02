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Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynanan kökbörü final maçında Kazakistan, Kırgızistan’ı 4-3 mağlup etti.

Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti - Resim: 1

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan ve Kırgızistan ekipleri karşı karşıya geldi. 

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Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti - Resim: 2

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin seyirci takip etti. Çekişmeli geçen maçta Kazakistan, Kırgızistan’ı 4-3 mağlup ederek, kökbörü oyununda şampiyon oldu. 

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Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti - Resim: 3

Kazak seyirciler skora sevinirken, bazı Kırgız seyirciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.(DHA)

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Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti - Resim: 4
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