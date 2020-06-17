Görüşmeler tıkandı! Galatasaray'ın yıldızı geri dönüyor
Corona virüsü salgını sonrasında Süper Lig 87 günün ardından 27. hafta karşılaşmalarıyla devam etmişti.
Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Muslera ile Andone ağır sakatlık geçirdi.
Sakatlıklar sonrası şampiyonluk ve kadro planlaması yapan Sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz günlerde Al-Nasr Riyad'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladığını iddia etmişti.