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  3. 17 Haziran 2020 09:37

Görüşmeler tıkandı! Galatasaray'ın yıldızı geri dönüyor

Corona virüsü salgını sonrasında Süper Lig 87 günün ardından 27. hafta karşılaşmalarıyla devam etmişti.

Görüşmeler tıkandı! Galatasaray'ın yıldızı geri dönüyor

Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Muslera ile Andone ağır sakatlık geçirdi.

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Görüşmeler tıkandı! Galatasaray'ın yıldızı geri dönüyor

Sakatlıklar sonrası şampiyonluk ve kadro planlaması yapan Sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Görüşmeler tıkandı! Galatasaray'ın yıldızı geri dönüyor

Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz günlerde Al-Nasr Riyad'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladığını iddia etmişti.

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Görüşmeler tıkandı! Galatasaray'ın yıldızı geri dönüyor

Yine Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Nasr kulübü, Maicon ile olan sözleşmesini uzatmak için Galatasaray ile görüşmelere resmen başladı.

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