Galatasaray'da 13.8 milyon Euro'luk tasarruf !

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray, hem kadroyu daraltmak hem de maaş bütçesi açmak için birçok oyuncusunu elden çıkardı. Bu oyunculardan bazılarının sözleşmesi uzatılmazken, bazıları satıldı. Bir de satılması beklenen isimler var…



(Sporx)