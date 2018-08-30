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  3. 30 Ağustos 2018 13:12

Galatasaray'da 13.8 milyon Euro'luk tasarruf !

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray 13.8 milyon euro külfetten kurtuldu.

Galatasaray'da 13.8 milyon Euro'luk tasarruf !

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray, hem kadroyu daraltmak hem de maaş bütçesi açmak için birçok oyuncusunu elden çıkardı. Bu oyunculardan bazılarının sözleşmesi uzatılmazken, bazıları satıldı. Bir de satılması beklenen isimler var…

(Sporx)

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Galatasaray'da 13.8 milyon Euro'luk tasarruf !

Galatasaray ciddi bir maaş bütçesi açmayı başardı.

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Galatasaray'da 13.8 milyon Euro'luk tasarruf !

İşte Galatasaray'ın elinden çıkardığı ve çıkarılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden açtığı maaş bütçesi… (Sözleşmesi biten oyuncular için son sezon aldıkları maaş, devam eden isimler için 2018/19 maaşları dikkate alınmıştır)

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Galatasaray'da 13.8 milyon Euro'luk tasarruf !

2018/2019 sezonu sabit ücreti: 2 milyon euro

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