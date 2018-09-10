Galatasaray'ı korkutan tablo ! 262 milyon TL...
Galatasaray'ın 29 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda görüşülecek 'Revize Bütçe Tasarısı ve Gerekçeleri' geçtiğimz günlerde Sarı-Kırmızılı üyelere gönderildi.
Derneğe bağlı kurumların gelir ve giderlerinin revize edildiği tabloda futbol takımı yok.
(Akşam)
Buna rağmen öngörülen açık 262 milyon TL ile ürkütücü bir miktar. Genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak söz konusu revize bütçede Futbol Okulları dışında 'Kar' eden tek bir şubenin bile olmadığı göze çarpıyor.
Daha önce onaylanan bütçeye göre kulüp merkezinin gelirlerinde bile 0.7 milyon TL'lik bir düşüş var.