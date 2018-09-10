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  3. 10 Eylül 2018 13:40

Galatasaray'ı korkutan tablo ! 262 milyon TL...

Galatasaray'ın 29 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda görüşülecek 'Revize Bütçe Tasarısı ve Gerekçeleri' geçtiğimz günlerde Sarı-Kırmızılı üyelere gönderildi.

Galatasaray'ı korkutan tablo ! 262 milyon TL...

Derneğe bağlı kurumların gelir ve giderlerinin revize edildiği tabloda futbol takımı yok.
(Akşam)

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Galatasaray'ı korkutan tablo ! 262 milyon TL...

Buna rağmen öngörülen açık 262 milyon TL ile ürkütücü bir miktar. Genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak söz konusu revize bütçede Futbol Okulları dışında 'Kar' eden tek bir şubenin bile olmadığı göze çarpıyor.

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Galatasaray'ı korkutan tablo ! 262 milyon TL...

Daha önce onaylanan bütçeye göre kulüp merkezinin gelirlerinde bile 0.7 milyon TL'lik bir düşüş var.

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Galatasaray'ı korkutan tablo ! 262 milyon TL...

KARA DELİK KUR VE FAİZ GİDERİ
Kulüp merkezi ve şubelerin toplam gelirleri 83 milyon TL'den 115 milyon TL'ye revize edilirken, 31.1 milyon TL'lik bir artış öngörülüyor.

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