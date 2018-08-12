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  3. 12 Ağustos 2018 11:03

Günün spor manşetleri ! (12 Ağustos 2018)

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının başlamasıyla heyecan da başladı. Spor gazeteleri bu heyecanı da manşetlerine taşıdı. İşte 12 Ağustos tarihli spor manşetleri...

Günün spor manşetleri ! (12 Ağustos 2018)

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Günün spor manşetleri ! (12 Ağustos 2018)

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Günün spor manşetleri ! (12 Ağustos 2018)

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Günün spor manşetleri ! (12 Ağustos 2018)

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