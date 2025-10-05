Gururlan Türkiyem: Bugün bir Dünya Şampiyonumuz daha oldu
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu.
Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Milli sporcu koparmada 145 kiloyu kaldırdı.
Özbek, toplamda 324 kiloluk rekorla dünya şampiyonu oldu.
Bu sıklette diğer sporcu Ferdi Hardal ise koparma müsabakasını 135 kilo ile dördüncü sırada tamamladı.
