Hakan Çalhanoğlu, Messi ve Müller ile aynı listede

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan'ın en önemli silahı haline gelmiş durumda. Attığı goller ve yaptığı asistlerle neredeyse takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Hakan, bu sezon zor olan bir başarıyı da elde ederek Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sene en çok asist yapan dünya yıldızlarının olduğu listeye girmeyi başardı. Listede Lionel Messi, Thomas Müller, Bruno Fernandes gibi yıldızlar var. İşte o liste...