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Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı

Inter formasını terleten Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız’ı 4-0 mağlup ederken, milli yıldız da Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı

Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Inter, Kızılyıldız’ı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

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Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı - Resim: 2

Inter’e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 59. dakikada Marko Arnautovic, 71. dakikada Lautaro Martinez ve 81. dakikada Mehdi Taremi penaltıdan kaydetti.

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Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı - Resim: 3

Çalhanoğlu’nun frikikten attığı gol, geceye damga vurdu. Fenerbahçe’den Kızılyıldız’a transfer olan Rade Krunic’in hata yaparak topu kaptırması da Inter’in 2. golü bulmasına sebep oldu.

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Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı - Resim: 4

Ceza sahasına 5-6 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çalhanoğlu, uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. 

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