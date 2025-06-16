Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler
Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın devrede olduğu iddiası gündemdeyken milli yıldızın babasından dikkat çeken bir açıklama geldi.
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın Leroy Sane'nin ardından A Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Inter’e resmi teklifini ilettiği ortaya çıkmıştı.
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İtalyan medyası Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığını duyurmuş hatta Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'na 10 milyon Euro maaş teklif ettiğini öne sürmüştü.
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Hatta İtalyan medyasının ardından geçtiğimiz günlerde de İngiliz yayın organı Dazn da Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazmıştı.
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Bu transfer iddiası spor gündemine bomba gibi düşerken bu sefer de Hakan Çalhanoğlu'nun babasından dikkat çeken bir hamle geldi.
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