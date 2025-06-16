  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler

Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın devrede olduğu iddiası gündemdeyken milli yıldızın babasından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler - Resim: 1

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın Leroy Sane'nin ardından  A Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Inter’e resmi teklifini ilettiği ortaya çıkmıştı. 

1 / 5
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler - Resim: 2

İtalyan medyası Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığını duyurmuş hatta Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'na 10 milyon Euro maaş teklif ettiğini öne sürmüştü. 

2 / 5
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler - Resim: 3

Hatta İtalyan medyasının ardından geçtiğimiz günlerde de İngiliz yayın organı Dazn da Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazmıştı.

3 / 5
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler - Resim: 4

Bu transfer iddiası spor gündemine bomba gibi düşerken bu sefer de Hakan Çalhanoğlu'nun babasından dikkat çeken bir hamle geldi. 

4 / 5