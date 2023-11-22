Hakeme kırmızı kart saldırısı: Kramponlarıyla saldırdı

Öte yandan olay sonrasında açıklamada bulunan Erdemli Limonspor Kulübü Başkanı Vehbi Özdemir, “Hiç görmek istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Biz futbolcuyu engellemeye çalıştık ama olaylar yaşandı. Hakem maçı erteledi. Bizde kulüp olarak olayı çıkaran futbolcunun kulübümüzle ilişkisini kestik. Artık bizim kulüpte bir daha oynayamaz" dedi. (DHA)