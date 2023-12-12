Halil Umut Meler herkesten şikayetçi oldu
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu.
Kaynak: DHA
Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı.
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Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi.
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Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.
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Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.
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