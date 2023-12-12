Halil Umut Meler’e saldırı dış basının manşetlerinde
Süper Lig'in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor’un 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırısı dış basına da günün haberi oldu.
MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 15’inci haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha içerisinde ortalık karıştı.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek Halil Umut Meler’e yumruk attı. Kalabalık içerisinde bir süre yerde kalan Meler’e tekmeler de savruldu. Halil Umut Meler’e yapılan bu saldırı dış basında manşetlerde yer aldı. Dış basında konuyla ilgili olarak yer alan haberler şu şekilde:
L’EQUIPE: ANKARAGÜCÜ'NDE BAŞKAN HAKEMİ AĞIR ŞEKİLDE DÖVDÜ
Rizespor'un son dakikada (1-1) beraberliği getiren golün ardından öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düştüğünde de kişiler tarafından tekmelendi. Ankaragücü ile Rizespor arasında Pazartesi günü oynanan Süper Lig karşılaşması dramatik bir sahneyle sona erdi (1-1). 97. dakikada eşitliği bozan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere yığılan Türk hakem daha sonra çok sayıda kişi tarafından tekmelendi.
OJOGO: “TÜRK FUTBOLUNDA ŞOK: HAKEM, BAŞKAN TARAFINDAN YUMRUKLANDI”
Bunlar Türkiye'den bize ulaşan şok edici görüntüler. Portekizli Pedrinho'nun oynadığı Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı.