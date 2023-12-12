Halil Umut Meler’e saldırı dış basının manşetlerinde

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek Halil Umut Meler’e yumruk attı. Kalabalık içerisinde bir süre yerde kalan Meler’e tekmeler de savruldu. Halil Umut Meler’e yapılan bu saldırı dış basında manşetlerde yer aldı. Dış basında konuyla ilgili olarak yer alan haberler şu şekilde: