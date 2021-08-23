Hamile olduğu ortaya çıkmıştı... Dünya şampiyonu ünlü sporcu üvey kardeşiyle evlendi!

Bu hafta sonu hayatımızın en önemli virajını aldık. Aşk ile başlayan ilişkimizi evlilik yoluyla devam ettirdiğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatımı diğer yarım olan eşimle paylaştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim.