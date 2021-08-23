Hamile olduğu ortaya çıkmıştı... Dünya şampiyonu ünlü sporcu üvey kardeşiyle evlendi!
Dünya Şampiyonu Miguel Oliveira üvey kız kardeşiyle evlendi. Baba olmaya hazırlanan Oliveria, ilişkilerini 11 yıl sakladıklarını söyledi. Çiftin evlilik kararı ülke gündemine bomba gibi düştü.
2015 yılında Dünya Şampiyonu olan ilk Portekizli MotoGP sürücüsü Miguel Oliveira'nın babası 13 yaşında ikinci kez evlendi.
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Üvey annesinin kendisiyle yaşıt kızıyla tanışan Oliveira'nın bir süre sonra üvey kız kardeşine ilgisi başladı ve çift gizlice ilişki yaşadı.
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Oliveire Temmuz ayında Instagram hesabında düğün gününden fotoğraflar paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
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Bu hafta sonu hayatımızın en önemli virajını aldık. Aşk ile başlayan ilişkimizi evlilik yoluyla devam ettirdiğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatımı diğer yarım olan eşimle paylaştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim.
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