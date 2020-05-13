Hasan Şaş'tan olay sözler: Hani Falcao nerede?
Fatih Terim ile birlikte tam 6 şampiyonluk kazanan Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldı... Dün tecrübeli antrenörü istifaya götüren olayları, sebepleri sıraladık. Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca'nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti.
Fatih Terim ile birlikte tam 6 şampiyonluk kazanan Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldı... Dün tecrübeli antrenörü istifaya götüren olayları, sebepleri sıraladık. Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca'nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti.
Fatih Terim ile birlikte tam 6 şampiyonluk kazanan Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldı... Dün tecrübeli antrenörü istifaya götüren olayları, sebepleri sıraladık. Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca'nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti.
TAKIM OTOBÜSÜNDE SERT ÇIKIŞ Tecrübeli çalıştırıcı bu sorunları çözmeye çalışıp ısrarla yola çıktığı yardımcısını sezon ortasında bırakmanın doğru olmadığını en yakınındaki isimlere, başkana ve yönetime söyledi…
Peki neydi bunlar... 11 Aralık 2019'da deplasmanda Paris Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılıların otobüsünde birçok oyuncunun unutmadığı bir olay yaşandı. Otobüsteki bu olayı açık açık yazamayacağım... Ama bu yaşananlar özellikle yabancılar ile yardımcı antrenörü arasında kopmaya neden oldu.