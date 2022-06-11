Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber

Buthelezi, hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği ve komada olduğu anlaşıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Buthelezi sevenlerini yasa boğdu. Bu olayın ardından rakibi Mntungwa büyük bir şok geçirdi.

Rakibinin ölümü sonrası sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını söyleyen Mntungwa, "Artık güvende değilim. Buthelezi'yi ben öldürmedim; Bir boks dövüşüne karışmış olabiliriz ama bu bir ölüm kalım meselesi değildi. Tek istediğim, belki de benim ve ailemin hayatını değiştirmeye yardımcı olacak olan şampiyonluğu kazanmaktı. Üzücü ve çok acı verici ama ben o boksa onu öldürmek niyetiyle girmedim” dedi. Sözlerine devam eden Mntungwa, "Buthelezi hastaneye kaldırıldığında sosyal medya platformlarında ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldım. Artık dayanamıyorum. Kendimi öldüreceğim." dedi.