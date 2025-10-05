Hem kadın, hem de erkek Goalball Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonu oldu
FİNLANDİYA’nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Goalball Milli Takımı, finalde İsrail’i 10-3 mağlup ederek 4’üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadın Goalball Milli Takımı, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’e karşı mücadele etti. Başantrenör Hüseyin Atmaca yönetiminde Sevtap Altunoluk, Sevda Altunoluk ve Gülşah Aktürk üçlüsüyle sahaya çıkan ay-yıldızlılar maça hızlı başladı. Gülşah’ın golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, Sevtap ve kaptan Sevda’nın sayılarıyla farkı açtı. İlk yarıda skor 3-3’e kadar gelse de 2’nci yarıda yeniden oyunun hakimi olan milliler, üst üste gollerle sahadan 10-3 galip ayrıldı ve 4’üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Grup aşamasında; İngiltereyi 9-2 geçen milliler, Finlandiya’yı 9-5, Almanya’yı 9-4, Polonya’yı 11-1, Macaristan’ı 10-0 ile geçti.
Çeyrek final: Fransa 9-1 ile geçen aü-yıldızlılar, yarı finalde Finlandiya’yı 5-1
Finalde ise İsrail 10-3 yenerek kupaya uzandı. Turnuvada 72 gol atan milliler, yalnızca 17 gol yedi. Diğer yandan Kaptan Sevda Altunoluk, 52 golle gol kraliçesi oldu.
Sevtap Altunoluk 13, Gülşah Aktürk 5, Ceren Yılman ise 2 golle şampiyonluğa katkı sundu.
Son 3 Paralimpik Oyunları’nı şampiyonlukla kapatan Kadın Goalball Milli Takımı, Avrupa sahnesinde de üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Ay-yıldızlı kadınlar, sergiledikleri oyun ve yazdıkları destanla Türk sporuna unutulmaz bir gurur yaşattı. (DHA)
Kadın Goalball Milli takımız gibi Erkek Goalball Milli Takımımız da finalde son Avrupa şampiyonu ve Paralimpik 2’ncisi Ukrayna’yı 4-3 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra yeniden Avrupa’ şampiyonu oldu.