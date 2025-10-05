Hem kadın, hem de erkek Goalball Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonu oldu

Kadın Goalball Milli Takımı, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’e karşı mücadele etti. Başantrenör Hüseyin Atmaca yönetiminde Sevtap Altunoluk, Sevda Altunoluk ve Gülşah Aktürk üçlüsüyle sahaya çıkan ay-yıldızlılar maça hızlı başladı. Gülşah’ın golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, Sevtap ve kaptan Sevda’nın sayılarıyla farkı açtı. İlk yarıda skor 3-3’e kadar gelse de 2’nci yarıda yeniden oyunun hakimi olan milliler, üst üste gollerle sahadan 10-3 galip ayrıldı ve 4’üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.