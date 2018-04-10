Ronaldo'nun o videosu yeniden gündemde
Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz dönemlerde Suriyeli çocuklara destek olmak için yayınladığı mesaj videosu, yeniden gündeme geldi.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bir mesaj, Suriye'nin Doğu Guta kentindeki kimyasal saldırının ardından Twitter'da yeniden gündem oldu.
Yıldız futbolcunun Suriye'deki çocuklara destek olduğunu ve her zanan onların yanında olacağını söylediği 2016 yılına ait video kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan içeriklerinden birisi oldu.
Ronaldo yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizleri önemsiyoruz. Yannızdayım."