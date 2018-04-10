Ronaldo'nun o videosu yeniden gündemde

Ronaldo yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizleri önemsiyoruz. Yannızdayım."





