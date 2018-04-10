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  3. 10 Nisan 2018 17:55

Ronaldo'nun o videosu yeniden gündemde

Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz dönemlerde Suriyeli çocuklara destek olmak için yayınladığı mesaj videosu, yeniden gündeme geldi.

Ronaldo'nun o videosu yeniden gündemde

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bir mesaj, Suriye'nin Doğu Guta kentindeki kimyasal saldırının ardından Twitter'da yeniden gündem oldu.






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Ronaldo'nun o videosu yeniden gündemde

Yıldız futbolcunun Suriye'deki çocuklara destek olduğunu ve her zanan onların yanında olacağını söylediği 2016 yılına ait video kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan içeriklerinden birisi oldu.


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Ronaldo'nun o videosu yeniden gündemde

Ronaldo yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizleri önemsiyoruz. Yannızdayım."


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Ronaldo'nun o videosu yeniden gündemde

Cristiano Ronaldo daha önce de Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunmuştu.


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