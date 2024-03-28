Herkes bunu merak ediyordu: Fenerbahçe küme düşerse Şampiyonlar Ligi’ne gidebilir mi?
Fenerbahçe'nin ligden düşmesi halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağı konusu netlik kazandı. Bu konuda Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Fethi Pekin bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe, 2 Nisan’da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda Fenerbahçe kongre üyeleri ligden çekilmenin de içinde olduğu aksiyonları tartışacak.
Toplantı öncesi açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var” dedi. Koç, bu seçenekler hakkında bilgi vererek, “Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde... Fakat bu kongrede netleşecek” diye konuştu.
Fenerbahçe taraftarı genel kuruldan çıkacak kararı beklerken sarı-lacivertli gelecek sezon Avrupa kupalarına gidip gitmeyeceği de netlik kazandı. Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Fethi Pekin, Fenerbahçe’nin küme düşürülse bile Şampiyonlar Ligi’ne katılabileceğini kaydetti.
"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILABİLİR"
Gürcan Bilgiç’in köşe yazısında açıklamalarına yer verdiği Fethi Pekin, "Diyelim ki Fenerbahçe maçlara çıkmadı ve kalan müsabakalarda hükmen yenik sayılıp talimata göre küme düşürüldü. Matematik olarak ligi ikinci bitireceği için Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz” dedi.