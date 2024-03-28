Herkes bunu merak ediyordu: Fenerbahçe küme düşerse Şampiyonlar Ligi’ne gidebilir mi?

Toplantı öncesi açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var” dedi. Koç, bu seçenekler hakkında bilgi vererek, “Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde... Fakat bu kongrede netleşecek” diye konuştu.