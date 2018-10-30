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  3. 30 Ekim 2018 11:01

Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'

Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'

Cocu'dan umut kesmeyen, "Sabırlı olun" diyen Ali Koç'u destekleyen ender isimlerden biriydim. Ama Başkan'ın da, benim de hi�� aklımızda olmayan bir şey yaptı, Hollandalı.. İntihar etti..

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Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'

Belli.. "İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasını okumamış.. Ali Koç, maçtan iki gün önce "Az daha sabır.. Cocu yeni takımı oluşturmaya çalışıyor. Savunmayı çözdü. Şimdi sıra hücumda" demişti.

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Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'

Şimdi "Halletti" dediği Savunmada yaptığına bakar mısınız?. 3-5-2 oynayan Cocu, Anderlecht maçında geriyi "Skrtel, Reyes ve Roman'dan kurmuştu. Ortadaki beşlinin solunda, hem bek, hem forvet oynayan Hasan Ali de maçın yıldızı olmuştu.

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Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'

Geriyi oturtan(!) Cocu, Ankaragücü maçında Reyes'i kenarda bıraktı ve kanatta harikalar yaratan Hasan Ali'yi hayatında ilk defa stopere çekti. Yani geriyi katletti.

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