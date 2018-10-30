Hıncal Uluç: 'Cocu ihanet etti'
Cocu'dan umut kesmeyen, "Sabırlı olun" diyen Ali Koç'u destekleyen ender isimlerden biriydim. Ama Başkan'ın da, benim de hi�� aklımızda olmayan bir şey yaptı, Hollandalı.. İntihar etti..
Belli.. "İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasını okumamış.. Ali Koç, maçtan iki gün önce "Az daha sabır.. Cocu yeni takımı oluşturmaya çalışıyor. Savunmayı çözdü. Şimdi sıra hücumda" demişti.
Şimdi "Halletti" dediği Savunmada yaptığına bakar mısınız?. 3-5-2 oynayan Cocu, Anderlecht maçında geriyi "Skrtel, Reyes ve Roman'dan kurmuştu. Ortadaki beşlinin solunda, hem bek, hem forvet oynayan Hasan Ali de maçın yıldızı olmuştu.