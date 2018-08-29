Emre Akbaba için olay sözler !

BENİ KANDIRAMAZLAR



Kanat akınları mı yaptı?. Nerde o ileri çıkan beklerle, kanat adamlarının ikili verkaçlarla rakip savunma kanadını çökerten akınları.. Mariano ile Sinan'ı, Nagatomo ile Onyekuru'yu böyle bir atak kurgusu içinde gördünüz mü maç boyu, tesadüfen bile olsa?. Peki ortadan mı atak yaptı, Galatasaray?. Hangi oyun kurucu ile, nasıl?.





