Emre Akbaba için olay sözler !
Usta gazeteci Hıncal Uluç, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Emre Akbaba ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
"EMRE AKBABA! YEMEZLER"
Emre Akbaba, attığı iki golden sonra güya sevinmedi. Alanya'dan geldi ya. Peki ya o gollere kadar yaptıkları.. O Alanyalı rakibini attırmak için yaptığı sahtekârlıklar.. Balyoz yemiş gibi yere düşmeler, kıvranmalar.. Her pozisyonda hakeme itirazlar mı centilmenlik, sportmenlik ve vefa?. Yemezler Emre!.
(Sabah)
GALATASARAY NE OYNADI?
"Kazanan haklıdır.. Yarım düzine golle kazanan daha da haklıdır" değil mi, Sevgili Rado?. (Rıdvan Dilmen kardeşim tabii.) Artık uykumu ziyan etmiyorum "100'de Sıfır Futbol" için.. Kim bilir ne övmüşsündür, Galatasaray'ı ve Terim'i.. Şimdi soralım tüm futbol camiasına.. İkinci golün atıldığı 49'uncu dakikaya kadar Galatasaray futbol adına ne oynadı?.
BENİ KANDIRAMAZLAR
Kanat akınları mı yaptı?. Nerde o ileri çıkan beklerle, kanat adamlarının ikili verkaçlarla rakip savunma kanadını çökerten akınları.. Mariano ile Sinan'ı, Nagatomo ile Onyekuru'yu böyle bir atak kurgusu içinde gördünüz mü maç boyu, tesadüfen bile olsa?. Peki ortadan mı atak yaptı, Galatasaray?. Hangi oyun kurucu ile, nasıl?.
TESADÜFEN GOLLER
Birinci gol ilk yarının sonuna doğru duran toptan geldi. Korner, karambol yarattı.. Alanya savunması birbirine girdi. Top da boştu, önü de boş. Fernando boş kaleye vurdu. İkinci gol, 18'in metrelerce gerisinden Sinan savurdu. Alanyalı Maniatis harika bir ters kafa ile kalecisini ters ayakta bıraktı. 2-0..