Houston Rockets Alperen Şengün'ün 15 sayısıyla seriyi uzattı

Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves deplasmanda mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 103-96'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Minnesota'da Rudy Gobert 27 sayı, 24 ribuand ile double double yaparken, Julius Randle de 23 sayıyla eşlik etti. Lakers'ta ise Luka Doncic 28 sayı, 9 asist, Rui Hachimura 23 sayı ve LeBron James de 22 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.