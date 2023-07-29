İcardi Galatasaray için İstanbul'da!

Havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon da Galatasaray ile şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını belirten Arjantinli forvet, “Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimizi ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz ve en büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.