İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu
İspanyol basını, Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılışının mali sebeplerden kaynaklandığını duyurdu.
İspanyol devi Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan'ın transferindeki gerçek ortaya çıktı.
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İspanya basınından Sport'un haberine göre; Türk asıllı Alman yıldız, Katalan ekibindeki mali problemlerden ötürü eski takımına döndü.
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33 yaşındaki futbolcunun ayrıca temmuz ve ağustos ayı maaşını aldığı ancak geride kalan 10 aylık ödemesinden feragat ettiği iddia edildi.
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Manchester City'e geri dönen Gündoğan hakkında bu ayrılığın ekonomik sebepten olmadığını ileri sürmüştü.
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