İngiliz devinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e teklif: Serbest kalma bedeli ne kadar?
Arda Güler Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Birçok kulübün Arda Güler için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Henüz 17 yaşındaki Arda Güler, Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde katetmeye başlayan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşinde koşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin, oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.
Arda Güler, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçında dikkatleri üzerine topladı. Özellikle deplasmanda oynanan maçta Çekya basının dikkatini çeken Arda Güler'e övgüler yağdı.
Çekay basını Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından "Kimileri onda Real Madridli efsane futbolcu Guti’yi görüyor. Ayrıca tekniğiyle takımın eski futbolcusu Emre Belözoğlu’nu andırıyor. Bir gün Real Madrid forması giyebileceği bile söyleniyor" ifadelerini kullanmıştı.