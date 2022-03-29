İngiliz devinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e teklif: Serbest kalma bedeli ne kadar?

Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde katetmeye başlayan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşinde koşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin, oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.