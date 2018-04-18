İngiliz futbolculara 'güzel kadın' uyarısı !
İngiltere - Rusya arasındaki gerilim, Dünya Kupası öncesi İngilizleri harekete geçirdi. Yetkililer, futbolculara Rus kadınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Skripal'in zehirlenmesi ile karşı karşıya gelen İngiltere-Rusya cephesinde yeni bir kriz daha çıktı. (Takvim)
İngiliz yetkililer "Dünya Kupası'nda İngiliz futbolcular, Rus kadınların yakın ilgisi altında olacak. Birisi bu tuzağa düşerse önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi vermiş oluruz" dedi
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), futbolcularını Dünya Kupası süresince halka açık yerlerde ve otellerde internet kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.