İngilizlerden tepki çeken Maradona manşetleri

Ancak İngiliz gazetelerinin attığı manşetler tepki topladı. Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın unutulmaz simgesi haline gelen ve futbol dünyasında 'Tanrının eli' olarak yer edinen meşhur golüyle verdi.