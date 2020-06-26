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  3. 26 Haziran 2020 09:44

İngiltere'de büyük coşku! Liverpool 30 yılın ardından şampiyon!

Liverpool taraftarı 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

İngiltere'de büyük coşku! Liverpool 30 yılın ardından şampiyon!

Liverpool taraftarı 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. İşte o görüntüler...

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İngiltere'de büyük coşku! Liverpool 30 yılın ardından şampiyon!

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İngiltere'de büyük coşku! Liverpool 30 yılın ardından şampiyon!

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İngiltere'de büyük coşku! Liverpool 30 yılın ardından şampiyon!

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