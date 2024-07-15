İngiltere'yi deviren İspanya 4. kez Avrupa şampiyonu oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali'nde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: İHA
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali'nde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.
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Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.
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Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca oyuncular soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 47. dakikada Yamal'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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73. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bellingham'ın ceza sahası dışına pasında Cole Palmer sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
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