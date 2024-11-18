İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Fenerbahçe ara transfer dönemi başlamadan hem iç hem de dış transfer çalışmalarına başladı.
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Sarı lacivertli kulübün "sözleşme imzalanacak oyuncular" listesinde yer alan İrfan Can Kahveci şüphesiz ara transfer döneminin en çok merak edilen ismi.
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Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi̇ sona erecek isimlerden olan mi̇lli̇ futbolcu İrfan Can Kahveci̇ için sarı-lacivertli yönetimin harekete geçtiği iddia edilmişti.
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Sarı-Laci̇vertli̇ yöneti̇mle yapılan görüşmeler sonucunda yıldız futbolcunun 3 yıllık yeni̇ bi̇r kontrata i̇mza atması konusunda büyük oranda anlaştı.
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