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İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü - Resim: 1

Fenerbahçe ara transfer dönemi başlamadan hem iç hem de dış transfer çalışmalarına başladı.

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İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü - Resim: 2

Sarı lacivertli kulübün "sözleşme imzalanacak oyuncular" listesinde yer alan İrfan Can Kahveci şüphesiz ara transfer döneminin en çok merak edilen ismi.

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İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü - Resim: 3

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi̇ sona erecek isimlerden olan mi̇lli̇ futbolcu İrfan Can Kahveci̇ için sarı-lacivertli yönetimin harekete geçtiği iddia edilmişti.

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İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü - Resim: 4

Sarı-Laci̇vertli̇ yöneti̇mle yapılan görüşmeler sonucunda yıldız futbolcunun 3 yıllık yeni̇ bi̇r kontrata i̇mza atması konusunda büyük oranda anlaştı.

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