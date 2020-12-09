Irkçılığa maruz kalan Webo: ''Sadece insanım!''
Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehirli futbolcu Webo, sosyal medya hesabından "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" şeklinde paylaşım yaptı. Dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun savunması da ortaya çıktı.
Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.
WEBO'YA KIRMIZI KART Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı.
PİERRE WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.