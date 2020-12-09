  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Aralık 2020 10:15

Irkçılığa maruz kalan Webo: ''Sadece insanım!''

Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehirli futbolcu Webo, sosyal medya hesabından "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" şeklinde paylaşım yaptı. Dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun savunması da ortaya çıktı. 

Irkçılığa maruz kalan Webo: ''Sadece insanım!''

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

1/ 23
Irkçılığa maruz kalan Webo: ''Sadece insanım!''

WEBO'YA KIRMIZI KART Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı.

2/ 23
Irkçılığa maruz kalan Webo: ''Sadece insanım!''

PİERRE WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

3/ 23
Irkçılığa maruz kalan Webo: ''Sadece insanım!''

OYUN UZUN SÜRE DURDU Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM