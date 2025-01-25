İsmail Kartal imzayı attı: Yeni adresi İran
Türkiye'de Süper Lig'te geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'ın yeni adresi İran oldu...
Şampiyon olamasa da Fenerbahçe tarihine "en başarılı performans" imzasını atan İsmail Kartal İran Kulübü Persepolis ile anlaştı.
Persepolis, Mustafa Denizli'nin ardından ikinci Türk teknik direktörü kadrosuna kattı. İran ekibi, İsmail Kartal ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alırken, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Persepolis kulübünün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan habere göre, kulüp yöneticileri ile deneyimli Türk teknik direktör İsmail Kartal arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı ve taraflar arasında sözleşme imzaladı.
Türkiye’de aralarında; Fenerbahçe, Gaziantep FK, Ankaragücü, Rizespor, Sivasspor ve Konyaspor'un da bulunduğu çok sayıda takımı çalıştıran Kartal geçen sezon Fenerbahçe’nin başında Türkiye Süper Ligi'nde tarihi bir performansla 99 puan toplamıştı. Bu imzayla Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Persepolis'in Mustafa Denizli'den sonra ikinci Türk teknik direktörü olacak.