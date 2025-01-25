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İsmail Kartal imzayı attı: Yeni adresi İran

Türkiye'de Süper Lig'te geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'ın yeni adresi İran oldu...

Kaynak: DHA / İHA
İsmail Kartal imzayı attı: Yeni adresi İran - Resim: 1

Şampiyon olamasa da Fenerbahçe tarihine "en başarılı performans" imzasını atan  İsmail Kartal İran Kulübü Persepolis ile anlaştı.

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İsmail Kartal imzayı attı: Yeni adresi İran - Resim: 2

Persepolis, Mustafa Denizli'nin ardından ikinci Türk teknik direktörü kadrosuna kattı. İran ekibi, İsmail Kartal ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alırken, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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İsmail Kartal imzayı attı: Yeni adresi İran - Resim: 3

Persepolis kulübünün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan habere göre, kulüp yöneticileri ile deneyimli Türk teknik direktör İsmail Kartal arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı ve taraflar arasında sözleşme imzaladı.

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İsmail Kartal imzayı attı: Yeni adresi İran - Resim: 4

Türkiye’de aralarında; Fenerbahçe, Gaziantep FK, Ankaragücü, Rizespor, Sivasspor ve Konyaspor'un da bulunduğu çok sayıda takımı çalıştıran Kartal geçen sezon Fenerbahçe’nin başında Türkiye Süper Ligi'nde tarihi bir performansla 99 puan toplamıştı. Bu imzayla Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Persepolis'in Mustafa Denizli'den sonra ikinci Türk teknik direktörü olacak.

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