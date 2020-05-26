İsmail Yüksek'in ardından Fenerbahçe'ye bir genç yetenek daha!
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda oynadığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayarak zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.
Sarı-lacivertliler, corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıp ve Finansal Fair Play nedeniyle transferdeki önceliği yerli ve genç oyunculara verdi.
Başkan Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda "Daha çok bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz. Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. Bu sene FIFA'nın transfer penceresi farklı olacak ekim sonuna kadar. Bazı liglerin iptal edilmesi yabancı piyasa da çok büyük imkanlar olacağını biliyoruz. Şu an yerlilere odaklanmış vaziyetteyiz." ifadelerini kullanmıştı.
Bu doğrultuda ilk somut adımı atan Kanarya, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.