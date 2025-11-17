İspanya maçı öncesinde A Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 6’ncı ve son maçında yarın akşam İspanya'ya konuk olacak A Milli Futbol takımımızda Kaan Ayhan ve Aral Şimşir sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 6’ncı ve son maçında yarın TSİ 22.45’te İspanya’nın konuğu olacak. La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer’in yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı; E Grubu’nda Bulgaristan’ı, Bursa’da 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda Play-Off oynama hakkını elde etmişti. Son maçlar öncesinde grupta 5’te 5 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Bulgaristan ve Gürcistan’ı 2’şer maçta mağlup eden ve grupta sadece Konya’da oynadığı maçta İspanya’ya mağlup olan Ay-yıldızlılar ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı’nın grupta liderliği alabilmesi ise mucizelere bağlı. FIFA organizasyonlarında puanların eşit olması halinde genel averaja bakılıyor. Son maçlar öncesinde Türkiye’nin +5, İspanya’nın ise +19 averajı bulunuyor. Milliler, rakibini 7 ve üstünde farklı mağlup etmesi halinde grubunu lider tamamlayıp, Dünya Kupası’na doğrudan gitme hakkı kazanacak.