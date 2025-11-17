İspanya maçı öncesinde A Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı; E Grubu’nda Bulgaristan’ı, Bursa’da 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda Play-Off oynama hakkını elde etmişti. Son maçlar öncesinde grupta 5’te 5 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Bulgaristan ve Gürcistan’ı 2’şer maçta mağlup eden ve grupta sadece Konya’da oynadığı maçta İspanya’ya mağlup olan Ay-yıldızlılar ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.